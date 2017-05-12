حقيقة اعتزال حسين عبدالغني قائد نادي النصر السعودي

المصدر: إرم نيوز

ترددت أنباء قوية، عن اعتزال حسين عبدالغني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، حيث اشتعل موقع التواصل الاجتماعي تويتر بهاشتاغ #اعتزال_الخلوق_حسين_عبدالغني.

ولم يعلن عبدالغني خبر اعتزاله، كما لم يعلن نادي النصر الأمر.

وقالت تقارير صحافية سعودية قبل أيام أن النصر أبلغ اللاعب أنه لن يستمر الموسم المقبل مع الفريق.

ويمر النصر بحالة من الارتباك، حيث يرغب أعضاء شرف النادي في إحداث حالة كبيرة من التغيير بصفوف الفريق بعد موسم مخيب، ووفقًا لتقارير سيطال التغيير 13 لاعبًا بينهم القائد عبدالغني.

وقال الصحافي السعودي أحمد الشمراني إن عبدالغني لن يعتزل هذا الموسم، كذلك لن يستمر مع نادي النصر.

ويعتبر نادي التعاون هو الأقرب لضم حسين عبدالغني داخل المملكة.

يذكر أن حسين أعلن من قبل أنه لن يعتزل بنهاية هذا الموسم، وأنه قد ينتقل لنادٍ داخل المملكة أو خارجها.