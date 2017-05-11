تقارير.. نادي النصر السعودي يبلغ حسين عبدالغني بالاستغناء عن خدماته

المصدر: إرم نيوز

أبلغ نادي النصر السعودي، حسين عبدالغني قائد الفريق بالبحث عن ناد آخر للعب له خلال الموسم المقبل إن قرر استكمال مشواره مع كرة القدم وعدم الاعتزال بنهاية الموسم الحالي.

ويعقد نادي النصر اجتماعا شرفيا حاسما الاثنين المقبل، لاتخاذ عدة قرارات بعد موسم مخيب.

ولن يرتدي عبدالغني قميص النصر مجددا، بحسب صحفية عكاظ.

وغادر الفرنسي باتريك كارتيرون المملكة، بعدما تم انهاء التعاقد معه.

وقالت تقارير سعودية إن النصر اتفق مع مدرب عالمي لقيادة الفريق الموسم المقبل.

يذكر ان اجتماع الشرف هدفه إنهاء الجدل حول بقاء فيصل بن تركي رئيس النادي، أو تقديمه استقالته بعدما طالبت الجماهير برحيله عقب الخسارة أمام الهلال بخماسية في ختام دوري جميل.