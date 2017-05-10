تقارير: نادي النصر السعودي يودع كارتيرون بـ200 ألف دولار

المصدر: إرم نيوز

أكدت تقارير صحافية سعودية، أن نادي النصر السعودي قرر إنهاء عقده مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، مكتفيا بالمدة التي قضاها مع النادي، بعدما حصل على جميع مستحقاته المالية.

وبدأ كارتيرون مهمته مع النصر في العاشر من فبراير الماضي، بعد رحيل المدرب الصربي زوران ماميتش لقيادة العين الإماراتي، وقاد الفريق في 11 مباراة، حقق الفوز في 5 منها وتعادل في مواجهتين، وكانت الخسارة من نصيبه في 4 مباريات، وخرج الفريق خالي الوفاض من البطولات، بعد أن تسلم المهمة في ظل منافسة النصر على 3 بطولات هي الدوري وكأس الملك وكأس ولي العهد.

وذكرت إذاعة “يو أف أم” السعودية، أن كارتيرون تسلم باقي مستحقاته لدى النصر البالغ قيمتها 200 ألف دولار، بعد نهاية عقده، ومن المقرر أن يغادر السعودية خلال الساعات المقبلة.

وقام كارتيرون بتسليم التقرير الفني الخاص به للجهاز الإداري للفريق، منذ تسلمه المسؤولية الفنية للفريق خلفا لزوران، وحتى آخر مباراة للفريق تحت قيادته والتي انتهت بخسارة كبيرة للنصر على يد الهلال بخمسة أهداف لهدف.

وفضل النصر عدم استخدام البند الذي وضعه في عقده مع كارتيرون الذي ينص على إمكانية تجديد العقد لمدة موسم، في ظل النتائج المخيبة للآمال التي حققها الفريق تحت قيادته.