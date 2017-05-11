السعودية.. نادي الاتحاد يقترب من تجديد عقد مدربه سييرا

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

‎كشفت مصادر قريبة من إدارة نادي الاتحاد السعودي أنها وقّعت عقد تجديد مع المدرب التشيلي لويس خوسيه سييرا لمدة موسم واحد حتى عام 2018.

‎وكانت الصحف التشيلية قد تحدثت عن تلقي المدرب العديد من العروض من منطقة الخليج فيما بينت أن المدرب أكد أكثر من مرة تمسكه بالبقاء مع العميد.

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يذكر أن المدرب قاد الاتحاد للتألق هذا الموسم حيث نافس على بطولة دوري جميل حتى الأنفاس الأخيرة من المسابقة برغم خصم 3 نقاط من رصيده كعقوبة من الفيفا كما حصل الفريق على كأس ولي العهد بعد الفوز على النصر بهدف نظيف.

وتترقب جماهير الفريق التجديد مع كل من فهد الأنصاري وفيلانويفا والمصري محمود كهربا .