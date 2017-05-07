السعودية.. مصدر في نادي الاتحاد ينفي انتقال نجم الفريق إلى الهلال

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

نفت مصادر قريبة الصلة للغاية بإدارة نادي الاتحاد السعودي، الأنباء التي ترددت خلال الساعات الأخيرة بشأن اتفاق اللاعب جمال باجندوح مع الهلال.

المصدر القريب من الأحداث داخل النادي، نفى في تصريحات خاصة لشبكة “إرم نيوز” تلك الأنباء مشددًا على أن اللاعب في زيارة لأسرته في إنجلترا وسيعود بعدها للتفاوض لتمديد تعاقده.

والمصدر أكد على انتماء باجندوح للاتحاد ورغبته البقاء في صفوفه شرط تقديره ماديًا وهو ما سيعمل النادي على تلبيته لأجل الإبقاء عليه مع الفريق.

وكانت إحدى وسائل الإعلام قد تحدثت عن اتفاق اللاعب مع الهلال خاصة أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الرياضي الحالي.