النادي الأهلي السعودي يسعى لإنقاد موسمه أمام الفيصلي

المصدر: جدة ـ إرم نيوز

يتطلع النادي الأهلي لإنقاذ موسمه عندما يحل ضيفا على نظيره الفيصلي، مساء غد الجمعة، على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الدور قبل النهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويسعى الأهلي للفوز بهذه المباراة والتأهل للمباراة النهائية من أجل إنقاذ موسمه السيء الذي يمر به ، حيث فقد لقب الدوري السعوي لنادي الهلال ثم ودّع بطولة كأس ولي العهد من الدور قبل النهائي.

ورغم أن الأهلي تأهل لدور الستة عشر بدوري أبطال آسيا لكنه يريد تحقيق الفوز لمصالحة جماهيره بعد أن فشل في تحقيق أي لقب محلي هذا الموسم.

ويأمل الفيصلي تحقيق المفاجأة وإقصاء الأهلي من المسابقة، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور، من أجل إرضاء جماهيره، بعد أن أنهى موسمه بدوري جميل في المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

وصعد الفيصلي لهذا الدور، بعد تغلبه على الجيل في لقاء دور الـ32 بنتيجة 3 / 2، والتغلب على الخليج 2 / 1، وفاز على العدالة 2 / 1.

على الجانب الآخر، يدخل الأهلي المباراة بنشوة الفوز على بونيودكور الأوزبكستاني، 2 / 1، وتأهله لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

وكان الأهلي قد وصل للدور قبل النهائي، بعدما فاز على الشعلة 2 / 1، وتخطى القادسية 3/ 1 ، واكتسح وج بسداسية نظيفة.

ويغيب عن الأهلي في هذه المباراة مهند عسيري بسبب تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية، فيما يدخل الفيصلي مكتمل الصفوف.

ويلتقي الفائز، من مواجهة الأهلي والفيصلي، في المباراة النهائية للمسابقة مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجرى بين فريقي الهلال، والتعاون والمقرر إقامتها بعد غد السبت.

ويعد هذا هو اللقاء الرابع الذي يجمع بين الأهلي والفيصلي، في الموسم الحالي، حيث التقيا في دور الستة عشر لبطولة كأس ولي العهد، وانتهى اللقاء بفوز الأهلي 2 / 1 في أيلول/سبتمبر الماضي.

وواصل الأهلي، تفوقه بلقاءاته مع الفيصلي هذا الموسم، بعدما تغلب عليه 6 / 3، و2 / 1، في مباراتيهما ببطولة الدوري.