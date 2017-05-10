الألماني دوم يرفض إغراءات النادي الأهلي السعودي

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

رفض المدرب الألماني كريستوف دوم، المدير الفني الحالي للمنتخب الروماني العرض المقدم له من الأهلي السعودي مفضلاً الاستمرار مع منتخب رومانيا.

وقال دوم في تصريحاتٍ نقلتها الصحف الرومانية أن طموحه هو التأهل مع الرومان لمونديال روسيا موضحاً أن هذا الهدف كان العامل الأساسي لموافقته على تدريب المنتخب الروماني.

ويحتل المنتخب الروماني المركز الرابع في مجموعته التي يتصدرها المنتخب البولندي علماً بأن مباراة غاية في الأهمية ستجمع المنتخب الروماني مع نظيره البولندي في يونيو المقبل.

وعرض الأهلي على المدرب راتب سنوي 2.5 مليون دولار لخلافة المدير الفني الحالي للفريق، السويسري غروس الذي قدم موسما سيئا مع الراقي منذ عودته لقيادة الفريق بعد نجاحه في الفترة الأولى.