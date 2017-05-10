نواف العابد يهزم لاعب النصر ويتوج بلقب أفضل لاعب سعودي

المصدر: الرياض - إرم نيوز

فاز نواف العابد، لاعب نادي الهلال، بلقب أفضل لاعب سعودي في بطولة الدوري السعودي لكرة القدم لموسم 2017 / 2016، في استفتاء نشرته شبكة (سي إن إن) الأمريكية بنسختها العربية.

ونشرت الشبكة واسعة الشهرة استفتاء حول أفضل لاعب سعودي بالدوري، حيث ضم العابد، وعبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي، وفهد المولد لاعب الاتحاد، ومحمد السهلاوي لاعب النصر.

هدف نواف العابد كاملًا HD مع جميع الإعادات بتعليق فارس عوض pic.twitter.com/rgK2OdMG8s — الدوري السعودي (@SA_Almoj) May 4, 2017

وحصد العابد على أعلى نسبة أصوات 72%، من إجمالي 54الفًا و836 صوتًا، متفوقًا على عبدالفتاح عسيري، الذي حصل على 11%، بفارق 1% فقط أمام فهد المولد، صاحب المركز الثالث، في حين حصل محمد السهلاوي على 7% من إجمالي الأصوات.

وخاض العابد 18 مباراة مع الهلال، منها 15 لقاء بالقائمة الأساسية، وثلاث مواجهات كبديل.

وسجل العابد سبعة أهداف مع الفريق، وصنع أربعة لزملائه، وتلقى ثلاثة إنذارات.

إلى ذلك، كشف صالح المرزوعي، رئيس نادي الظفرة الإماراتي لكرة القدم، أن إدارة فريق الهلال السعودي لم تتقدم بعرض رسمي من أجل تجديد إعارة السوري عمر خربين.

وأوضح المرزوعي، في تصريحات صحفية، أن هناك العديد من الأندية السعودية التي ترغب في الحصول على خدمات خربين في الفترة المقبلة.

وأظهر اللاعب السوري، الذي انضم لصفوف الهلال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، أداء مميزًا مع فريقه في المسابقات المختلفة، وخاصة ببطولتي الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.

وأضاف المرزوعي: “الهلال لم يتواصل معنا حتى الآن لتجديد عقد خربين، بعض الأندية السعودية سألت عن عقد اللاعب، ولكن الأفضلية للهلال في شراء العقد”.

وتابع: “وصلتنا عدة عروض للتعاقد مع خربين من أندية في الإمارات”.

وكشف رئيس نادي الظفرة “عقد إعارة خربين للهلال لم يذكر فيه أحقية الهلال بشراء عقد اللاعب”.

واختتم: “ولكن إذا أراد الهلال ذلك، فلن نمانع، فالأفضلية له في حال وافق على المبلغ المالي الذي ترصده الإدارة”.

يشار إلى أن خربين يتبقى في عقده مع نادي الظفرة الإماراتي أربعة أعوام.