هل يكسر نادي الهلال السعودي عقد عمر خريبين مع الظفرة؟

المصدر: إرم نيوز

لن يلجأ نادي الهلال السعودي، لكسر عقد عمر خريبين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الظفرةالإماراتي، بنهاية الموسم الحالي.

ويلعب خريبين للهلال معارًا من الظفرة لمدة 6 أشهر تنتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال نادي الظفرة إنه يمتلك عروضًا إماراتية وسعودية عديدة لضم خريبين.

وسيشرع الهلال في التفاوض مع الظفرة لضم اللاعب المطلوب من قبل المدرب رامون دياز، المدير الفني للهلال بحسب صحيفة الرياض السعودية.

ويحتوي عقد خريبين مع الظفرة على شرط جزائي 6 ملايين دولار.

الهلال دفع مليون دولار نظير استعارة اللاعب من الظفرة خلال شهر يناير الماضي.

ويرغب اللاعب في الاستمرار مع الهلال.

في نفس السياق، قالت صحيفة الرياضية السعودية إن الهلال لن يستعيد ناصر الشمراني، مهاجمه المعار للعين الإماراتي، حيث سيتم توقيع مخالصة مع اللاعب الذي يرفض المدرب دياز استمراره بالفريق.

يذكر أن الشمراني يلعب معارًا للعين منذ يناير الماضي، لكنه لم يقدم مردودًا قويًا.