15 مليونًا خسائر إلغاء مباراة “أساطير محمد نور”

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

أكدت مصادر مقربة من اللجنة المنظمة لمباراة الأساطير التي كان مقرراً إقامتها، غداً الخميس، على استاد الجوهرة بجدة، وتجمع بين فريق أصدقاء محمد نور، وفريق نجوم العالم، أن إلغاءها بشكل نهائي أسهم في خسارة مبلغ 15 مليون ریال.

وقالت صحيفة “عكاظ” السعودية، اليوم الأربعاء: “كان قرار إلغاء المباراة أحدث ردود فعل سلبية إعلامية وجماهيرية في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرت الجماهير أن القرار صدمة للأسطورة محمد نور، الذي كان يمنّي النفس بنجاح المباراة الاستعراضية التي كانت ستشهد مشاركة نجوم عالميين، يتقدمهم البرتغالي لويس فيغو، البرازيلي روبرتو كارلوس، الهولندي سيدروف، الإسباني بيول، الفرنسي تريزيغيه، المصري محمد أبو تريكة، وعدد من النجوم السابقين في نادي الاتحاد أمثال المغربي هشام بو شروان، العماني أحمد حديد، البرازيليين تشيكو، سيرجيو، وأسامة المولد”.

وتم إلغاء مباراة “تحدي الأساطير”، لأسباب تتعلق بإيقافه من لجنة المنشطات الدولية “الوادا” بتهمة تناول مواد محظورة حسب القرار، وعدم السماح لأي لاعب موقوف بممارسة حتى التدريبات في الملاعب، وهو ما لم يلتزم به نور، وفقا للمصادر، الذي دعا بعض اللاعبين الدوليين المعتزلين للعب المباراة، تجنباً للمنع، ولكن “فيفا” منع ذلك بتاتاً.