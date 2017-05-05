تركي العجمة يقدم برنامجه بقميص نادي الهلال السعودي.. تعرف على السبب (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

قدم الإعلامي السعودي، تركي العجمة، مقدم برنامج كورة، على قناة روتانا حلقة أمس، مرتديًا قميص نادي الهلال السعودي، على خلفية تتويج الأخير بلقب دوري جميل.

واكتسح الهلال نظيره النصر بخماسية، ليحتفل بلقب دوري جميل أمام آلاف من جماهيره المحتشدة، للتتويج باللقب.

وأثار العجمة غضب جماهير الهلال حينما أسند تقديم حلقة برنامجه لمذيع آخر عقب فوز الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وشنت الجماهير الهلالية وقتها هجومًا على العجمة، واتهمته بالتهرب من ارتداء قميص الهلال.

وعود العجمة الجماهير السعودية على ارتداء قميص النادي المتوج بلقب.

ومعروف أن العجمة يشجع نادي النصر.

وقال العجمة ” نادي الهلال قدم كل شيء اليوم لجماهيره وعشاقه، من خلال الأرقام القياسية التي حطمها، ألف مبروك”.

وغرد الإعلامي القطري خالد جاسم “بعد أن ارتدا قمصان الفتح والنصر والأهلي .. الزميل تركي العجمة يرتدي قميص الزعيم الهلالي “.