السعودية.. ماذا قال عمر خريبين بعد الهاتريك في شباك النصر (فيديو)‎

المصدر: إرم نيوز

أشاد المهاجم السوري عمر خريبين بجمهور نادي الهلال عقب التتويج بلقب الدوري السعودي.

وأقامت إدارة النادي احتفالية خاصة عقب الفوز 5/1 على النصر، علمًا أن الفريق ضمن الفوز بلقب الدوري بفوزه على الشباب 2/1 في الجولة قبل الماضية.

وقال المهاجم السوري في الاحتفال: “الجمهور الهلالي رقم 1، والأهم تحقيق اللقب بعد الغياب”.

ويلعب خريبين (23 عامًا) للهلال على سبيل الإعارة قادمًا من الظفرة الإماراتي.

وسجل خريبين 7 أهداف في 15 مباراة مع الزعيم في جميع البطولات، منها 3 أهداف (هاتريك) في الفوز على النصر.