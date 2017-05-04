السعودية.. ماذا قال عمر خريبين بعد الهاتريك في شباك النصر (فيديو)‎

أشاد المهاجم السوري عمر خريبين بجمهور نادي الهلال عقب التتويج بلقب الدوري السعودي.
وأقامت إدارة النادي احتفالية خاصة عقب الفوز 5/1 على النصر، علمًا أن الفريق ضمن الفوز بلقب الدوري بفوزه على الشباب 2/1 في الجولة قبل الماضية.
وقال المهاجم السوري في الاحتفال: “الجمهور الهلالي رقم 1، والأهم تحقيق اللقب بعد الغياب”.
ويلعب خريبين (23 عامًا) للهلال على سبيل الإعارة قادمًا من الظفرة الإماراتي.
وسجل خريبين 7 أهداف في 15 مباراة مع الزعيم في جميع البطولات، منها 3 أهداف (هاتريك) في الفوز على النصر.
عمر خريبين :
الجمهور الهلالي هم الرقم "1" ، و الاهم تحقيق اللقب بعد غيابه#الهلال_النصر
— المستشار الازرق (@anwar2236) May 4, 2017