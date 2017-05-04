شاهد احتفال نجوم نادي الهلال بلقب دوري جميل (فيديو)

شاهد احتفال نجوم نادي الهلال بلقب دوري جميل (فيديو)
المصدر: إرم نيوز

أقام نادي الهلال السعودي حفلًا رائعًا للاحتفال بلقب الدوري السعودي بعد الفوز الكبير على النصر في الجولة الأخيرة من البطولة.

وتغلّب الهلال 5/1 على النصر في مباراة احتفالية، شهدت تسجيل النجم السوري 3 أهداف (هاتريك).

واحتفل لاعبو الهلال بشكل هستيري مع جماهير الفريق التي احتشدت في جميع أرجاء الملعب.

وأصبح الهلال الفريق الأكثر حصدًا للنقاط في البطولة خلال موسم واحد.

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