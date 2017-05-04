شاهد احتفال نجوم نادي الهلال بلقب دوري جميل (فيديو)

أقام نادي الهلال السعودي حفلًا رائعًا للاحتفال بلقب الدوري السعودي بعد الفوز الكبير على النصر في الجولة الأخيرة من البطولة.
وتغلّب الهلال 5/1 على النصر في مباراة احتفالية، شهدت تسجيل النجم السوري 3 أهداف (هاتريك).
واحتفل لاعبو الهلال بشكل هستيري مع جماهير الفريق التي احتشدت في جميع أرجاء الملعب.
وأصبح الهلال الفريق الأكثر حصدًا للنقاط في البطولة خلال موسم واحد.
لقطات لنجوم #الزعيم_الملكي بعد نهاية اللقاء.#الهلال pic.twitter.com/sJv0uosquS
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) May 4, 2017
#الهلال_النصر ١٤٣٨/٨/٨ ليلةتاريخية هِلالية عظيمة????.مبروك لكل هلالي ???????? pic.twitter.com/8ZXNS6QpzK
— إبراهيم الحويطي (@aboeid06) May 4, 2017
لقطات لنجوم #الزعيم_الملكي بعد نهاية اللقاء.#الهلال pic.twitter.com/sJv0uosquS
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) May 4, 2017
#تتويج_دوري_جميل_2017@Alhilal_FC pic.twitter.com/0JzJ4zVEGo
— دوري جميل (@DawryJameel) May 4, 2017
اوووووه اوووووه اووووه ي هلالي
اوووووه اوووووه اووووه ي هلالي #الهلال_النصر pic.twitter.com/qG9frDK9VB
— ♤..sama..♤ (@kaaade1) May 4, 2017