السعودية.. رئيس نادي النصر يهدد اتحاد الكرة (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

انتشر فيديو لفيصل بن تركي، رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي، فيديو يظهر خلاله منفعلاً متوعدًا اتحاد الكرة السعودي.

وقال بن تركي خلال الفيديو الذي يبدو أن تسريبه تم دون علمه “أنا ما امزح.. مستعد أوقف اتحاد الكرة كله”.

وتمر علاقة نادي النصر باتحاد الكرة السعودي بتوتر كبير، بعدما تم إيقاف النصر عن القيد لفترة انتقال واحدة، مع إيقاف عوض خميس لاعب العالمي لمدة 6 أشهر كاملة، إثر توقيعه لناديين.

وقالت مصادر بنادي النصر إن الأخير لم يتقبل عقوبة اتحاد الكرة، وإن الجدل حول قضية عوض خميس ما زال مستمرًا.

ويستعد النصر لمواجهة الهلال بدوري جميل الخميس المقبل، حيث سيحتفل الزعيم باللقب في حضور غريمه الأصفر.