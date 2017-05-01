السعودية.. مدرب نادي النصر يستدعي مهاجمي الشباب لمواجهة الهلال

المصدر: إرم نيوز

قرر المدرب الفرنسي باتريك كارتيرون مدرب نادي النصر السعودي الاستعانة بمهاجمي فريق الشباب بعد الإصابات التي ضربت عددًا من عناصر الفريق الأول.

ويستعد النصر لمواجهة الهلال البطل في مباراة احتفالية للأخير الخميس المقبل لحساب الأسبوع الأخير من الدوري السعودي.

وقرر المدرب الفرنسي الاستعانة بمتعب الحماد، وفراس البريكان بسبب غياب الخط الهجومي بالكامل.

ويغيب محمد السهلاوي بسبب الإيقاف وحسن الراهب بسبب الإصابة بشد عضلي، فيما تم استبعاد نايف هزازي بعد غيابه المتكرر عن التدريبات.

ويحتاج النصر إلى الفوز على الهلال من أجل المحافظة على المركز الثاني الذي ينافسه عليه الأهلي والاتحاد ولكل منهما 52 نقطة.