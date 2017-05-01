نادي الهلال السعودي يتسلم الشعار الذهبي لبطل الدوري (صور)

المصدر: الرياض - إرم نيوز

سلمت شركة عبداللطيف جميل، الراعي الرسمي لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم، الشعار الذهبي إلى بطل دوري المحترفين نادي الهلال الفائز باللقب لموسم 2016/ 2017.

وسيلعب نادي الهلال جميع مبارياته الموسم المقبل في الدوري السعودي بالشعار الذهبي، كما يحق لفريق الهلال ترويج الشعار الذهبي للجمهور في جميع نقاط البيع الرسمية الخاصة بالنادي.

وكما جرت العادة، سيكون أول ظهور لفريق الهلال بالشعار الذهبي المعتمد عند صعود الفريق على منصة التتويج في الحفل الختامي المقرر إقامته يوم الخميس المقبل في ملعب الملك فهد الدولي مع نهاية الجولة 26.

وسلّم مدير عام رعاية الدوري في شركة عبداللطيف جميل رامي تركي لنادي الهلال الشعار الذهبي بعد الزيارة الرسمية لمقر نادي الهلال، اليوم الإثنين.