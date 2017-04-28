نادي الهلال السعودي يرفض التنازل عن شكواه ضد عبدالهادي الحبابي

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

قالت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي، إن الأخيرة رفضت اعتذار رئيس اتحاد الكرة الطائرة، عبد الهادي الحبابي حيث قررت عدم التنازل عن شكواها ضده.

وكانت تقارير قد كشفت عن استدعاء المحكمة للحبابي للمثول أمامها على خلفية شكوى الهلال ضده بسبب تغريداته المسيئة للنادي وجماهيره.

‎وطالب هلاليون سابقاً من الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة بإعفاء الحبابي من منصبه، مؤكدين أنه لا يستحق التواجد في هذا المنصب بسبب مواقفه السابقة الكارهة للنادي العاصمي.

‎من جانبه، تقدم الحبابي بالاعتذار عن بعض التغريدات السابقة التي وصفها بـ “غير الموفقة”.

وقال الحبابي عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “صدرت بعض التغريدات غير الموفقة بحق بعض الأندية والجماهير واعتذر للجميع عنها وأتمنى أن نوفق في خدمة الوطن من خلال اتحاد الطائرة ونقدم الأفضل”.