الأهلي يهزم الرائد ويصعد للمركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي

المصدر: الرياض - إرم نيوز

فاز الأهلي على مضيفه الرائد 3/1 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في ختام مباريات المرحلة الـ 25 قبل الأخيرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتقدّم الأهلي بهدف سجله عمر السومة في الدقيقة 20 ثم تعادل الرائد بعدها بدقيقتين بهدف سجله إسماعيل بانغورا من ركلة جزاء في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني، سجل الأهلي هدفين متتاليين عن طريق سعد الأمير في الدقيقة 57، وعمر السومة في الدقيقة 66.

ورفع السومة رصيد أهدافه إلى 24 هدفًا في صدارة ترتيب الهدافين وبفارق 8 أهداف عن ملاحقيه إسماعيل بانغورا ومحمود كهربا لاعب الاتحاد.

ورفع الأهلي رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة خلف النصر، صاحب المركز الثاني، وأمام الاتحاد صاحب المركز الرابع.

فيما توقف رصيد الرائد عند 32 نقطة في المركز الخامس.

ويعدّ هذا الفوز هو السادس عشر للأهلي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 5 مباريات، والتعادل في 4، فيما تعد هذه الخسارة الثالثة عشرة للرائد في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 10 مباريات والتعادل في مباراتين.