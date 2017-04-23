فهد الأنصاري: هذه حقيقة رحيلي عن نادي الاتحاد السعودي (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

كشف نجم وسط نادي الاتحاد السعودي والمنتخب الكويتي المميز، الشهير بـ”سقراط”، فهد الأنصاري، حقيقة تلقيه عروضا خليجية للانتقال لصفوفها في انتقالات الصيف المقبلة ورحيله عن العميد بعد نهاية الموسم الجاري، موجها التهنئة للاتحاديين على الفوز العريض أمام مضيفه الاتفاق بأربعة أهداف لهدف في الدمام بالجولة الرابعة والعشرين من دوري جميل للمحترفين.

وقال الأنصاري في تصريحات لشبكة “أم بي سي برو سبورتس” عقب الفوز الساحق ضد الاتفاق: “الحمدلله على الفوز الساحق للعميد، قدمنا مباراة جميلة وكبيرة وحصدنا ثلاث نقاط ثمينة في منافستنا على المركز الثاني، ونبارك لجماهيرنا النقاط الثلاث”.

حديث فهد الانصاري بعد المباراة #IttiMania pic.twitter.com/Mhob7R4DnO — Media ITTI MANIA (@MediaItti) April 21, 2017

وأضاف: ” بالنسبة للعروض المقدمة لي أنا لاعب في الاتحاد الآن، وليس هناك شيء جديد، وجلست مع الإدارة الاتحادية والله يكتب اللي فيه خير، وسأفكر في العروض بعد نهاية الموسم، وتركيزي الحالي في المباراتين المتبقيتين”.

وبخصوص تغريدة والده إبراهيم الأنصاري عبر حسابه الشخصي بتويتر، والتي قال فيها (الله يوفق الجميع للخير وأنت تريد وهو يريد والله يفعل ما يريد)، أجاب: ” لا علاقة لتغريدة والدي بمستقبلي، وقصَد بها شيئا آخر والبعض فسرها بشكل مختلف عن سياقها الصحيح”.

وكان الاتحاد ضم اللاعب مطلع الموسم الحالي من القادسية الكويتي بنظام الإعارة إذ تنتهي بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

واللاعب يبدع مع صفوف فريقه الحالي إذ شارك مع الاتحاد في 22 مباراة سجل 4 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.