السعودية.. بوادر أزمة بين نادي الهلال وغريمه النصر خلال مباراة التتويج

المصدر: إرم نيوز

رفضت رابطة دوري المحترفين بالمملكة العربية السعودية، التدخل بأي شكل من الأشكال، لتمكين نادي الهلال من عدد أكبر من مقاعد ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض خلال مباراة الديربي مع النصر يوم الـ 4 من مايو المقبل.

وحقق الهلال لقب دوري جميل رسميا بالفوز على الشباب خلال الجولة الماضية، غير أن مباراة التتويج باللقب ستكون أمام النصر.

وترغب جماهير الهلال في عمل “تيفو” خاص باللقب، وهو ما يحتاج عددا أكبر من مقاعد الملعب التي يتم اقتسامها بطبيعة الحال مع جماهير النصر.

وقال محمد المصيبيح، رئيس اللجنة الإعلامية، برابطة دوري المحترفين، إن اللجنة ترحب بأي اتفاق بين الطرفين، لكنها لن تتدخل.

وقد يتسبب رفض النصر الاستغناء عن جزء من مقاعده لجماهير الهلال في توتر أكبر للأجواء ما قد يسبب أزمة خلال الديربي.

وتسود أجواء متوترة للغاية بين قطبي الرياضي بسبب قضية عوض خميس الذي أوقف عن اللعب لمدة 6 أشهر، مع حرمان النصر من القيد فترة انتقالات واحدة، وتغريم الهلال ووكيل اللاعب ماليا.

وطلب الهلال من الشركة الراعية لملابسه قميصا خاصا بتلك المباراة احتفالا بالتتويج باللقب.

يذكر أن اجتماعا تنسيقيا يتم روتينيا بين الطرفين قبل المباراة.