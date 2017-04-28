السعودية.. هل ينتقل نايف هزازي من النصر إلى نادي الهلال؟

المصدر: إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية سعودية، حقيقة الأنباء التي تتداول أخيرا، عن إمكانية انتقال نايف هزازي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي إلى غريمه نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانقطع هزازي عن تدريبات نادي النصر، وأعلن عن رغبته في فسخ تعاقده.

ورحب نادي النصر بالاستغناء عن اللاعب وحدد 10 ملايين ريال لمن يرغب في ضمه.

ووفقا لصحيفة الرياض فإن الهلال بعيد تماما عن صفقة نايف هزازي، فاللاعب ليس بين خطط الزعيم في سوق الانتقالات المقبلة، كما لم يبد مدرب الفريق راون دياز أي اهتمام به.

يذكر أن قطبي جدة الأهلي والاتحاد هما أكثر المهتمين بمهاجم النصر والمنتخب السعودي.