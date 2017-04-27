نادي النصر السعودي يهدد برفع قضية عوض خميس للفيفا

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

قالت مصادر قريبة من إدارة نادي النصر السعودي إنها لن تصمت أمام العقوبات التي أقرّها الاتحاد السعودي بالأمس والذي كان أقصاها حرمان الفريق من التسجيل.

وأوضحت تلك المصادر أن الإدارة تبحث الآن تقديم الشكوى بصورة قانونية حتى لا يتم رفضها من الفيفا.

ويرى عدد من إعلاميي النصر أن للفريق الحق في الشكوى للفيفا عطفًا على ثغرات اكتشفتها الإدارة بمساعدة مسؤولين قانونيين تتيح لهم الشكوى وأخذ حقهم كاملًا.

ويردد عدد من إعلاميي النادي أن العقوبة المنتظرة للهلال ستكون هبوطه لدوري الدرجة الأولى وهو ما قابله الهلاليون بمزيد من السخرية.