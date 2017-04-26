السعودية.. إيقاف عوض خميس وحرمان النصر من القيد وتغريم نادي الهلال

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا رسميا، اليوم الأربعاء، أعلن خلاله إغلاق ملف قضية عوض خميس لاعب نادي النصر السعودي، الذي وقع عقدين احترافيين مزدوجين لصالح ناديه ولصالح نادي الهلال السعودي.

وتضمنت العقوبات الصادرة حرمان نادي النصر، من تسجيل اللاعبين للفترة الصيفية القادمة فقط مع تغريمه نصف مليون ريال.

كما طالت العقوبات نادي الهلال بتغريمه نصف مليون ريال.

وتم ايقاف عوض خميس لمدة ستة اشهر وتغريمه ثلاثمئة ألف ريال.

كما فرضت عقوبة أيضا على غرم العمري وكيل اللاعبين حيث تم ايقافه لمدة ستة اشهر وتغريمه ثلاثمئة الف ريال.

واعتمد اتحاد الكرة عقد تجديد اللاعب عوض خميس لناديه النصر.

وكان اتحاد الكرة قد عقد اجتماعا طارئا اليوم برئاسة عادل عزت لاتخاذ القرارات بشأن هذه القضية بعد حل إدارة الاحتراف إثر تقديم أعضائها لاستقالاتهم رسميا قبل يومين بسبب تدخل أعضاء الاتحاد في قراراتهم.

ومن المتوقع ان يستأنف نادي النصر عقوباته أمام لجنة الاستئناف خلال اليومين القادمين.