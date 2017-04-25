نادي النصر السعودي يهاجم رئيس لجنة الاحتراف السابق

المصدر: إرم نيوز

ردّت إدارة نادي النصر السعودي في بيان على ما ساقه طارق التويجري، مدير إدارة الاحتراف المستقيل، في حديث تلفزيوني، مستغربة حديثه عن قضية منظورة، ومؤكدة أنها ستصعّد القضية إلى أعلى المستويات.

وقال البيان الأصفر: “كيف سمح طارق التويجري لنفسه الحديث عبر وسائل الإعلام عن قضية منظورة، وكان الأجدر به حفظ أسرار عمله حتى وإن استقال من مهمته وهذا ديدن من يعمل في كافة القطاعات الحيوية”.

وأضاف: “تناول التويجري جانب النصر بالتركيز في حديثه على بعض التفاصيل والأحداث والشواهد، بينما يتجنب الحديث عن أسباب استقالته لأنها تمت في الغرف المغلقة”.

وأردف: “نفى التويجري التطرق إلى موضوع السلفة وأنكر وجود الورقة التي عرضت على اللاعب عوض خميس بعد انتهاء جلسة الاستماع بحسب إفادة اللاعب الموثقة، وزعم أن الذي عرض هو إقرار باستلام نسخة اللاعب من اتفاقيته مع نادي الهلال، ثم عاد وأقر بموضوع السلفة حينما سمّاه بـ”شيك السلفة” في تناقض صريح، وتؤكد إدارة النصر أن ما حاول التويجري نفيه غير صحيح، وأنه تم عرض إقرار مذيل بتوقيع اللاعب على موضوع السلفة وإنها لشراء عقار يستردها نادي الهلال قبل سريان عقده معه، ثم رفض تسليم صورة من الورقة التي معه، وتم الطعن في التوقيع بموجب خطاب رسمي أُرسل إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم”.

وختم البيان النصراوي: “نحن أمام قضية خطيرة وباتت قضية رأي عام، ويؤكد نادي النصر أنه سيستمر بتصعيد هذه القضية إلى أعلى المستويات حتى تظهر جميع الحقائق وتعلن النتائج كاملة”.