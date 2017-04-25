السعودية.. نادي الهلال يستبق الحكم في قضية عوض خميس بهذا التصرف

المصدر: إرم نيوز

هدد نادي الهلال السعودي، بتصعيد أزمة عوض خميس، لاعب النصر لمركز التحكيم الرياضي، حال لم يعجبه الحكم الذي سيصدر عن اتحاد كرة القدم السعودي.

وقالت تقارير سعودية أمس إن الاتجاه في اتحاد الكرة السعودي هو معاقبة اللاعب، مع توجيه إنذار فقط لناديي النصر والهلال.

ووقع اللاعب للهلال ثم تراجع ومدد تعاقده مع ناديه الحالي.

ويرى الهلال ضرورة حرمان النصر من التعاقدات لتوقيعه مع لاعب متعاقد بالفعل.

ووفقا لصحيفة الرياض، فإن الهلال لن يكتفى بعقوبة على اللاعب فقط.

وتترقب الجماهير السعودية صدور حكم بقضية اللاعب قبل نهاية هذا الأسبوع.

يذكر أن اتحاد الكرة أصدر أمس حكما بقضية اللاعب محمد العويس بناء على شكوى من نادي الشباب، إذ اكتفى بتغريم اللاعب 300 ألف ريال سعودي، بعد 3 أشهر من المداولات.