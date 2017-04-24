نادي الهلال السعودي يضمن الصعود لدور الـ 16 بدوري أبطال آسيا

المصدر: الرياض - إرم نيوز

سحق الوحدة الإماراتي ضيفه الريان القطري 5/1 ليحقق فوزه الأول في 5 مباريات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، ويهدي الهلال السعودي بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة الرابعة، اليوم الإثنين.

وحافظ الهلال بطل الدوري السعودي على صدارة مجموعته بدوري أبطال آسيا لكرة القدم رغم تعادله السلبي مع بيروزي الإيراني في مسقط .

ورفع الهلال رصيده إلى 9 نقاط بعد ثالث تعادل في 5 مباريات بالمجموعة الرابعة للبطولة بفارق 3 نقاط عن ضيفه الإيراني.

وهذه المباراة الأولى للهلال منذ تتويجه بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 2011 بعد فوزه 2/1 على الشباب يوم الخميس الماضي.

وشهد الشوط الثاني هيمنة الهلال على المباراة وسنحت للسوري عمر خربين فرصة خطيرة لكنه سدد إلى جوار مرمى بيروزي في الدقيقة 72.

وكاد بديله البرازيلي ليو يوناتيني، هداف الفريق بالدوري، أن يفتتح التسجيل قبل النهاية بـ 4 دقائق من ضربة رأس مرت إلى جوار القائم الأيمن لمرمى بيروزي.

ورغم فوزه الأول خلال دور المجموعات؛ إلا أن الوحدة ظل في المركز الأخير بـ 4 نقاط بينما فقد الريان فرصة اعتلاء الصدارة ليظل في المركز الثاني بـ 7 نقاط بفارق نقطتين عن الهلال الذي تعادل سلبيًا مع بيروزي الإيراني، لكنه ضمن التأهل لدور الـ 16 لتفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج ملعبه في المواجهة المباشرة مع الفريق الإيراني.

ويأتي بيروزي ثالثًا بـ 6 نقاط ليتأجل حسم البطاقة الثانية إلى الجولة السادسة والأخيرة الشهر المقبل.

وتقام الجولة السادسة والأخيرة في الثامن من مايو المقبل حيث يلتقي الريان مع الهلال في الدوحة وبيروزي مع الوحدة في طهران.

وحوّل الوحدة تأخره بهدف الإسباني سيرجيو غارسيا بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 21 ليسجل 5 أهداف متتالية على مدار الشوطين.

وأدرك أحمد العكبري التعادل في الدقيقة 33 بعد تمريرة رائعة من حمدان الكمالي ووضع المجري بالاج جوجاك الوحدة في المقدمة بتسديدة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

وجعل سالم سلطان النتيجة 3/1 للوحدة في الدقيقة 53 قبل 10 دقائق على تسجيل الأرجنتيني سيباستيان تاليابوي (تيغالي) الهدف الرابع بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

واختتم خليل الحمادي خماسية الوحدة قبل نهاية المباراة بـ 3 دقائق بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.