السعودية.. الإسباني كانيدا يؤكد نهاية أزمة مستحقاته مع نادي الاتحاد

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

قال المدرب الإسباني راؤول كانيدا، المدير الفني السابق لنادي الاتحاد السعودي، في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه حصل على كافة مستحقاته من الفريق.

وأوضح المدرب الإسباني أن الاتحاد بريء من أي مستحقات تخصه، حيث قال: “بعد وقت طويل، أستطيع الإعلان أن نادي الاتحاد ليس عليه أي ديون بالنسبة لي بعد الآن، تهنئتي إلى رئيس الاتحاد حاتم باعشن ومجلس إدارته”.

من جهة أخرى، وفي إطار حرص إدارة العميد برئاسة المهندس حاتم باعشن على التخلص من كل ديون الاتحاد، أودعت إدارة النادي السعودي مبلغ 28 ألف يورو، في حساب المحترف الروماني لوسيان سان مارتين الذي ارتدى القميص الأصفر خلال موسمي 2015 و2016.

وبالرغم من تبقي قرابة الشهرين على موعد الحوالة البنكية، إلا أن الرئيس حاتم باعشن طلب تحويل الـ 28 ألف يورو، (قرابة 115 ألف ريال)، لصالح سان مارتين الذي يلعب لفريق التعاون حاليًا، كدفعة أولى من مبلغ إجمالي يُقدّر بـ 336 ألف ريال تمت جدولته مسبقًا.