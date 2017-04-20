السعودية.. نادي الاتحاد ينهي قضية كانيدا ومساعده

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

نجحت إدارة نادي الاتحاد السعودي رسميًا، في الانتهاء من قضية مدرب الفريق السابق، الإسباني راؤول كانيدا، بعد أن أعلن عن تسليم المدرب الإسباني ومساعده كوربران، كافة مستحقاتهما المالية، حيث بث النادي الأصفر الخبر لوسائل الإعلام عبر شبكة الإنترنت اليوم الخميس.

وقال حساب الاتحاد الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قام مجلس إدارة النادي بتحويل الدفعة الأخيرة من مستحقات المدرب الإسباني راؤول كانيدا ومساعده كوربران بناءً على جدولة الدفعات التي تم التوصل إليها بين النادي والمدرب ومساعده وسيتم إشعار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بتحويل المستحقات لإقفال ملف هذه القضية نهائيًا”.

ودرب كانيدا نادي الاتحاد بين موسمي 2011-2013، فيما قاد الفريق الجداوي وقتها إلى نصف نهائي آسيا بجانب المركز الخامس في مسابقة الدوري.

وكان المدرب قد أعلن على صفحته بموقع تويتر أيضًا عن موافقته على تأجيل مستحقاته تقديرًا لظروف النادي الجداوي وهو ما قوبل بالترحيب من كافة أنصار العميد الذين توجهوا بالشكر للمدرب.