السعودية.. لجنة الانضباط تعاقب لاعبيْ نادي الهلال.. تعرف على التفاصيل

المصدر: إرم نيوز

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم فرض غرامة مالية على لاعبيْ نادي الهلال ياسر القحطاني وياسر الشهراني بسبب سلوكهما خلال مواجهة الشباب في الجولة الـ 24 من الدوري السعودي.

وكان الهلال تغلب على الشباب 2/1 ليحسم لقب الدور لصالحه للمرة الـ 14 في تاريخه.

بمبلغ 10 آلاف ريال سعودي بسبب مخالفته في مواجهة الهلال أمام الشباب.

وقررت لجنة الانضباط توقيع غرامة قدرها 10 آلاف على القحطاني ومثلها على الشهراني، بسبب دخوله إلى مضمار الملعب في مواجهة فريقه أمام الشباب.

كما تم تغريم فريق القادسية 10 آلاف ريال بعد حصول 6 من لاعبي الفريق على بطاقات صفراء في مباراته أمام التعاون.

وقالت لجنة الانضباط في بيان: تم تغريم ياسر القحطاني وياسر الشهراني 10 آلاف ريال لكل منها بعد دخولهما أرضية الملعب رغم أن اسميهما لم يكونا ضمن قائمة الفريق الرسمية”.

وأضاف البيان عاقبت اللجنة كذلك نادي القادسية 10 آلاف ريال بسبب حصول 6 من لاعبيه على بطاقات صفراء في مباراته أمام الرائد في الجولة الماضية من دوري المحترفين السعودي”.