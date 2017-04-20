نادي الهلال بطلًا للدوري السعودي

المصدر: الرياض - إرم نيوز

تُوِّج الهلال بلقب الدوري السعودي لكرة القدم للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، عقب فوزه المستحق 2/1 على مضيفه الشباب في المرحلة الـ 24 للمسابقة اليوم الخميس.

واستعاد الهلال لقب البطولة الذي ظل غائبًا عن خزائنه خلال المواسم الخمسة الأخيرة، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزًا بالمسابقة.

وارتفع رصيد الهلال، الذي كان بحاجة للحصول على نقطتين فقط للتتويج رسميًا باللقب دون النظر لنتائج منافسيه، إلى 60 نقطة، ليعزز موقعه في الصدارة بفارق 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه النصر، الذي يواجه مضيفه الباطن غدًا الجمعة في المرحلة ذاتها، وذلك قبل مرحلتين من انتهاء البطولة.

في المقابل، تجمّد رصيد الشباب، الذي تكبد خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم، عند 30 نقطة في المركز الخامس مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وافتتح النجم السوري عمر خربين التسجيل لمصلحة الهلال في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، قبل أن يدرك عبدالمجيد الصليهم التعادل للشباب في الدقيقة 31، غير أن المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو أعاد التقدم للهلال مجددًا، بإحرازه الهدف الثاني للفريق الأزرق في الدقيقة 35.

وقلب الأهلي تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه الفيصلي، إلى فوز مستحق 2/1.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 49 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمّد رصيد الفيصلي عند 26 نقطة في المركز التاسع، مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وبادر لويز غوستافو بالتسجيل لمصلحة الفيصلي في الدقيقة 42، قبل أن يرد الأهلي بهدفين حملا توقيع عقيل الصحبي ومحمد عسيري في الدقيقتين 52 و72.

وفيما يلي سجل الفائزين بلقب الدوري السعودي بعد تتويج الهلال باللقب للمرة 14 اليوم الخميس.

2017 الهلال

2016 الأهلي

2015 النصر

2014 النصر

2013 الفتح

2012 الشباب

2011 الهلال

2010 الهلال

2009 الاتحاد

2008 الهلال

2007 الاتحاد

2006 الشباب

2005 الهلال

2004 الشباب

2003 الاتحاد

2002 الهلال

2001 الاتحاد

2000 الاتحاد

1999 الاتحاد

1998 الهلال

1997 الاتحاد

1996 الهلال

1995 النصر

1994 النصر

1993 الشباب

1992 الشباب

1991 الشباب

1990 الهلال

1989 النصر

1988 الهلال

1987 الاتفاق

1986 الهلال

1985 الهلال

1984 الأهلي

1983 الاتفاق

1982 الاتحاد

1981 النصر

1980 النصر

1979 الهلال

1978 الأهلي

1977 الهلال

1976 أُلغيت المسابقة

1975 النصر