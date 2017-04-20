نادي الهلال بطلًا للدوري السعودي

تُوِّج الهلال بلقب الدوري السعودي لكرة القدم للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، عقب فوزه المستحق 2/1 على مضيفه الشباب في المرحلة الـ 24 للمسابقة اليوم الخميس.
واستعاد الهلال لقب البطولة الذي ظل غائبًا عن خزائنه خلال المواسم الخمسة الأخيرة، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزًا بالمسابقة.
وارتفع رصيد الهلال، الذي كان بحاجة للحصول على نقطتين فقط للتتويج رسميًا باللقب دون النظر لنتائج منافسيه، إلى 60 نقطة، ليعزز موقعه في الصدارة بفارق 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه النصر، الذي يواجه مضيفه الباطن غدًا الجمعة في المرحلة ذاتها، وذلك قبل مرحلتين من انتهاء البطولة.
في المقابل، تجمّد رصيد الشباب، الذي تكبد خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم، عند 30 نقطة في المركز الخامس مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.
وافتتح النجم السوري عمر خربين التسجيل لمصلحة الهلال في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، قبل أن يدرك عبدالمجيد الصليهم التعادل للشباب في الدقيقة 31، غير أن المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو أعاد التقدم للهلال مجددًا، بإحرازه الهدف الثاني للفريق الأزرق في الدقيقة 35.
وقلب الأهلي تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه الفيصلي، إلى فوز مستحق 2/1.
وارتفع رصيد الأهلي إلى 49 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمّد رصيد الفيصلي عند 26 نقطة في المركز التاسع، مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.
وبادر لويز غوستافو بالتسجيل لمصلحة الفيصلي في الدقيقة 42، قبل أن يرد الأهلي بهدفين حملا توقيع عقيل الصحبي ومحمد عسيري في الدقيقتين 52 و72.
وفيما يلي سجل الفائزين بلقب الدوري السعودي بعد تتويج الهلال باللقب للمرة 14 اليوم الخميس.
#دوري_بس #الهلال #الملكي_بطل_الدوري pic.twitter.com/RHjEWKK6ZA
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 20, 2017
2017 الهلال
2016 الأهلي
2015 النصر
2014 النصر
2013 الفتح
2012 الشباب
2011 الهلال
2010 الهلال
2009 الاتحاد
2008 الهلال
2007 الاتحاد
2006 الشباب
2005 الهلال
2004 الشباب
2003 الاتحاد
2002 الهلال
2001 الاتحاد
2000 الاتحاد
1999 الاتحاد
1998 الهلال
1997 الاتحاد
1996 الهلال
1995 النصر
1994 النصر
1993 الشباب
1992 الشباب
1991 الشباب
1990 الهلال
1989 النصر
1988 الهلال
1987 الاتفاق
1986 الهلال
1985 الهلال
1984 الأهلي
1983 الاتفاق
1982 الاتحاد
1981 النصر
1980 النصر
1979 الهلال
1978 الأهلي
1977 الهلال
1976 أُلغيت المسابقة
1975 النصر