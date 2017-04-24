نادي النصر السعودي يحبط مخطط العين لضم برونو أوفيني

المصدر: إرم نيوز

قالت تقارير صحفية سعودية إن نادي النصر سيعلن خلال يومين تمديد التعاقد مع مدافعه برونو أوفيني لمدة عامين مقبلين.

كانت تقارير صحفية سعودية قد ربطت بين اللاعب ونادي العين الإماراتي، بعدما قام بعمل إعجاب بصفحة عمر عبدالرحمن عموري على إنستغرام.

ووفقا لذات التقارير، فإن مدرب النصر السابق والعين الحالي زوران ماميتش تواصل مع اللاعب لضمه للبنفسجي.

وقالت صحيفة النادي السعودية إن مسؤولي النصر جهزوا مبلغ 900 ألف ريال هي مستحقات اللاعب المتأخرة، وما يحتاجه للموافقة على تجديد تعاقده.

وقدم أوفيني مستويات جيدة للغاية مع النصر هذا الموسم.