السعودية.. هل يفلت النصر وغريمه نادي الهلال من عقوبات أزمة عوض خميس؟

المصدر: إرم نيوز

قالت تقارير صحفية سعودية، إن اتحاد كرة القدم السعودي، برئاسة عادل عزت قد يكتفي بإنذار ناديي النصر والهلال لعدم تكرار ما حدث بأزمة اللاعب عوض خميس الذي وقع للناديين ليتسبب في أزمة كبيرة بالوسط الرياضي السعودي.

وأشارت صحيفة الوطن السعودية إلى أن عوض خميس سيتم إيقافه مع تغريمه مبلغا ماليا ضخما.

وغرد الناقد الرياضي عبدالله الحنيان “ترويج خبر منع الهلال فترة تسجيل واحدة، هدفه الضغط في حال صدور عقوبة “عكسية” كما هو مفترض”.

وتوقع مراقبون من قبل إيقاف نادي النصر عن التعاقد لفترتين مع إيقاف اللاعب وتغريمه.

وتقدم طارق التويجري رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم أمس باستقالته، وسط أنباء عن أن السبب هو ضغوط اتحاد الكرة لتخفيف العقوبات الخاصة بالناديين، بسبب ثغرات عديدة بلوائح الانضباط.

بارباع : يجب أن يكون القرار مشددا في قضية عوض خميس#اكشن_يا_دوري pic.twitter.com/JY7Fejehk8 — أكشن يادوري (@ActionYaDawry) April 23, 2017

وقال الناقد الرياضي بدر السعيد “قضيتا عوض خميس و محمد العويس بمثابة الفرصة لاتحاد القدم لإثبات قدرته على التعامل مع واقعنا بأحد الاتجاهين اما تطبيق النظام، و حب الخشوم ..”.

وقبل اتحاد الكرة السعودي استقالة التويجري وكلف خالد المقرن للقيام بمهامه.

وقالت إذاعة يو إف إم عبر حسابها على تويتر على لسان صالح الصالح “قضيتا العويس وعوض خميس تخص لجنة الاحتراف، وكان يفترض بالاتحاد السعودي أن يدع اللجنة تبت فيها دون أن يتدخل”.

يذكر أن خميس كان حديث الوسط الرياضي السعودي بعدما وقع للهلال قبل انتهاء مدة تعاقده مع النصر فور دخوله في الفترة الحرة، ثم عاد عن توقيعه، ومدد تعاقده مع العالمي.