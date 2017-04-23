السعودية.. مدرب الهلال يستغرب تجاهله من الاتحاد الأرجنتيني

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

نقلت عدد من الصحف الأرجنتينية اليوم الأحد، رغبة المدير الفني الحالي لنادي الهلال السعودي، الأرجنتيني رامون دياز بتولي القيادة الفنية لمنتخب بلاده خلفًا للمدرب المقال إدغاردو باوزا.

وأرجع دياز سبب رغبته في تولي تدريب الأرجنتين بسبب نتائجه التي حققها مؤخرًا مع الهلال السعودي سواء في الدوري الذي تُوج بلقبه الأسبوع الفائت، أو في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يحتل الصدارة في مجموعته حتى الآن.

ووجَّهَ المدرب الأرجنتيني تساؤلًا نقلته صحيفة “argnoticias”: “ماذا يمكنني فعل أكثر من ذلك لأكون المدرب القادم للتانغو؟ مشددًا على أنه يملك طاقما فنيا يستطيع التعامل مع نجوم المنتخب.

وتحدث المدرب عن تجربته في السعودية حيث قال إنه تكيّف مع الأجواء سريعًا ويشعر بالراحة مع فريقه الجديد علمًا بأن تعاقده ينتهي نهاية مايو المقبل.