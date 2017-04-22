من هو محمد عبدالملك آل شيخ خليفة عبدالله بن مساعد في رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية؟

المصدر: الرياض- إرم نيوز

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا السبت بإعفاء الأمير عبد الله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة من منصبه.

وذكرت قناة الإخبارية الحكومية السعودية أن العاهل السعودي قرر أيضا تعيين محمد عبد الملك آل الشيخ رئيسا للهيئة خلفا للأمير عبد الله.

وتولى الأمير عبد الله (52 عاما) المنصب في يونيو حزيران 2014 خلفا للأمير نواف بن فيصل.

وتغير اسم الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى الهيئة العامة للرياضة في مايو ايار من العام الماضي وهي الجهة المسؤولة عن جميع الأنشطة الرياضية في المملكة.

ولا يعتبر رئيس الهيئة العامة للرياضة وجها جديدا على الساحة السعودية، فهو عضو مجلس الوزراء السعودي وعضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما تولى سابقاً رئاسة هيئة السوق المالية السعودية، ووزارة الصحة بالوكالة.

ووفقا لموقع ويكيبيديا، حصل محمد آل الشيخ على شهادة البكالوريوس من جامعة أم القرى تخصص شريعة قسم القضاء، ثم حصل على درجة الماجستير في تخصص القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفرد.

وعمل في الإدارة القانونية بالبنك الدولي من عام 1998 إلى 2000.

كما عمل في أحد المكاتب القانونية بمدينة نيويورك من عام 2001 إلى 2003.

وفي عام 2003 عاد إلى المملكة العربية السعودية وعمل في مجال الاستشارات القانونية حتى عام 2012.

وفي شهر سبتمبر من عام 2012 عين عضواً مجلس إدارة تنفيذي وممثل للمملكة العربية السعودية في البنك الدولي بواشنطن.

وفي 5 فبراير 2013 صدر أمر ملكي يقضي بتعينه رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية.

وفي 24 يناير 2015 صدر أمر ملكي بتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، كما صدر أمر ملكي بتعيينه عضواً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وفي 11 أبريل 2015 صدر أمر ملكي بتكليفه بالقيام بعمل وزير الصحة،واستمر في المنصب حتى 29 أبريل 2015.

وغير صحيح ما ذكر بأنه شقيق عضو الشرف بنادي اتحاد جدة عبدالمحسن آل شيخ.

ويرتبط تعيين آل شيخ بقرار صدر في الـ10 من أبريل الجاري حينما وافق مجلس الوزراء على أن يكون ارتباط الهيئة العامة للرياضة تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان.

وقال محللون سعوديون إن الهدف من القرار الإسراع في عملية خصخصة الأندية السعودية.

وتتجه السعودية لخصخصة أندية كرة القدم لتجحيم إنفاق الدولة في هذا المجال، والحد من خسائر تلك الأندية، التي قارب بعضها على الإفلاس.

وعقب قرار إعفائه قال الأمير عبدالله بن مساعد عبر حسابه على تويتر “أشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده على ماوجدته من دعم ومساندة كانت الحافز الأكبر لكل العاملين في الهيئة”.

“وأدعو الله لهم بالتوفيق والسداد لما فيه خير البلاد والعباد وأن يريهم الحق حقاً ويوفقهم لإتباعه والباطل باطلاً ويوفقهم لإجتنابه”.

“ولكل من عمل في الهيئة على ماقاموا به من جهود، سنتين وعشرة أشهر كانت حافلة بالتحديات والعمل فلهم جزيل الشكر والتقدير”.

وأتم “أما بالنسبة لأخي محمد بن عبدالملك آل الشيخ فشهادتي به مجروحة ، ألف مبروك و الله يوفقك و يعينك . اللهم لك الحمد “.