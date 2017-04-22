السعودية.. إعفاء عبدالله بن مساعد وتعيين محمد عبدالملك رئيسَا لهيئة الرياضة

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا اليوم السبت بإعفاء الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة من منصبه.

وذكرت قناة “الإخبارية” الحكومية أن العاهل السعودي قرر أيضًا تعيين محمد عبدالملك آل الشيخ رئيسًا للهيئة خلفًا للأمير عبدالله.

وتولى الأمير عبدالله (52 عامًا) المنصب في يونيو 2014 خلفًا للأمير نواف بن فيصل.

وتغير اسم الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى الهيئة العامة للرياضة في مايو من العام الماضي وهي الجهة المسؤولة عن جميع الأنشطة الرياضية في المملكة.

وأعلن الأمير عبدالله بن مساعد الشهر الماضي أن الأندية المشاركة في دوري المحترفين السعودي سيتم خصخصتها “خلال 3 سنوات” من أجل إخراجها من أزماتها المالية الحالية.

وتواجه أغلب الأندية السعودية ضغوطًا مالية وتعاني من ديون طائلة.

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في نهاية العام الماضي على خطط لتحويل الأندية المملوكة للدولة إلى شركات خاصة.

وأبلغ الأمير عبدالله بن مساعد وكالة الأنباء السعودية في ذلك الوقت: “البداية ستكون بخصخصة ما بين 3 إلى 5 أندية خلال الأشهر المقبلة ثم تتم عملية تخصيص كل الأندية خلال عامين إلى 3 أعوام”.

وكانت مصادر أبلغت “رويترز” في فبراير أن السعودية عينت شركة جدوى للاستثمار لتقديم المشورة في خصخصة ما يصل إلى 5 أندية من دوري المحترفين الذي يتنافس فيه حاليًا 14 ناديًا وأحرز الهلال لقبه يوم الخميس الماضي.