نادي الهلال السعودي يتجه لمكافأة مهاجمه البرازيلي

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي عن أنها ستجتمع عقب نهاية الموسم الرياضي الحالي مع اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو لمحاولة إقناعه بالبقاء في صفوف الزعيم لـ 3 سنوات جدد مع وعد بتقديره ماديًا بالشكل اللائق بسبب مستويات اللاعب المميزة وحاجة الفريق لخدماته.

وكان إدواردو قد انضم للهلال في صيف العام 2015 نظير ما يقرب من 7 ملايين يورو من نادي بورتو البرتغالي مدة 3 مواسم حيث ينتهي تعاقده مع الزعيم في يونيو 2018، وسيدخل الفترة الحرة من تعاقده في يناير المقبل لذلك ترغب إدارة الزعيم في الجلوس معه مبكرًا لتحديد مستقبله.

ويعد إدواردو واحدًا من أبرز محترفي دوري جميل وليس الهلال فقط، وقد رسم اللاعب البسمة لجماهيره في عديد من المباريات التي حسمتها أهدافه المؤثرة.

وشارك إدواردو في 20 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 4 أهداف، ويعد ثاني هدافي الفريق حتى الآن.

وترغب عدد من الأندية الأوروبية في التعاقد مع اللاعب لعل أبرزها من الدوري الفرنسي مثل نيس ومارسيليا إضافة لرغبات صينية في استقطابه.