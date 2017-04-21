السعودية.. نادي الهلال يواجه مصاعب في تجديد عقد دياز

المصدر: إرم نيوز

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي، أن تجديد التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، لن يكون سهلاً على الإطلاق خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر في تصريحه الخاص لـ “إرم نيوز ” أن المدرب بفضل تألقه مع الهلال ونجاحه في تحقيق الدوري قد بات مطمعاً للعديد من الأندية والمنتخبات.

وبخلاف عرض المدرب على الاتحاد الأرجنتيني لإمكانية توليه تدريب التانغو هناك أيضاً أنباء عن عروض إماراتية.

ونجح دياز في قيادة الهلال نحو تحقيق لقب الدوري بعد غياب خمس سنوات عن خزائن الزعيم حيث كان آخر لقب دوري للفريق في العام 2012.

الجدير بالذكر أن عقد المدرب مع الهلال ينتهي نهاية الموسم الجاري حيث أعربت الجماهير عن رغبتها في التجديد معه وهو ما أعلنه الأمير نواف بن سعد الذي قال إنهم سيسعون بشدة للتجديد للمدرب.

ولم يعقّب دياز عن أمر التجديد أو الرحيل علماً بأنه كان قد وضع شرطًا في عقده مع الهلال يتيح له الرحيل فور تلقيه أي عرض من المنتخب الأرجنتيني أو نادي ريفربليت.