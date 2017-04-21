سبب هجوم جماهير نادي الهلال السعودي على الإعلامي تركي العجمة (صور)

المصدر: إرم نيوز

أثار الإعلامي تركي العجمة، مقدم برنامج كورة، على قناة روتانا استياء جماهير الهلال السعودي، بعد ساعات من تتويج الهلال بلقب دوري جميل هذا الموسم.

وتوج الهلال بلقب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 2011 والرابعة عشرة في تاريخه بعد فوزه 2-1 على الشباب قبل جولتين على نهاية المسابقة أمس الخميس.

ورفع الهلال رصيده إلى 60 نقطة بفارق 11 نقطة عن النصر ملاحقه المباشر الذي سيلتقي مع مضيفه الباطن اليوم الجمعة.

ولم يظهر العجمة خلال حلقة أمس من برنامج كورة، حيث قدم الحلقة الإعلامي خالد الشنيف، وهو ما أثار استياء جماهير الهلال.

وانتظرت الجماهير الهلالية ظهور تركي العجمة بقميص الفريق، كما تعود أن يظهر بقميص الفريق المتوج باللقب لكن انتظارهم طال.

وظهر العجمة بقمصان أندية الأهلي والنصر والفتح مع تتويجها بالألقاب خلال السنوات الماضية.

وغرد ياسر النازح موجهًا حديثه للإعلامي السعودي “متى نشوفك بشعار الهلال في برنامج كورة يا تركي العجمة”.

وقال سام الزعيم “هارد لك للإعلام المحايد الذي تغنى بإنجازات فريقة المحبب عندما غاب الزعيم”.

وغرد مجنون الزعيم “بعد ن لبس قميص الفتح والنصر والأهلي ننتظر من تركي العجمة أن يلبس قميص الهلال”.

ولم يصدر تعليق من الإعلامي تركي العجمة أو قناة روتانا حول سبب عدم ظهوره أمس.

وتتردد أنباء عن تجهيز العجمة لحلقة مع منصور البلوي رئيس نادي الاتحاد السعودي الذي تدور أنباء حول إمكانية عودته لقيادة العميد مجددا.