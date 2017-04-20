لماذا اشتبك سامي الجابر مع مدرب نادي الهلال السعودي؟ (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

اعتذر سامي الجابر، المدير الفني لنادي الشباب السعودي، لرامون زياز، المدير الفني لنادي الهلال خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الفريقين بدوري جميل السعودي.

واستعاد الهلال لقب البطولة الذي ظل غائبا عن خزائنه خلال المواسم الخمسة الأخيرة، لينال لقبه الرابع عشر في المسابقة، ويعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا بالبطولة.

واشتبك الجابر مع دياز خلال مواجهة الفريقين بعدما وجه المدرب الأرجنتيني نقدا لجمال بلعمري لاعب الشباب اثر تدخل مع عمر خريبين، وهو ما رفضه مدرب الشباب.

ورصدت الكاميرات اشتباك المدربين على الخط.

وقال الجابر خلال المؤتمر الصحفي “اعتذر للسيد دياز”.

وقدم سامي الجابر تهنئة للهلال وجماهيره على التتويج بلقب دوري جميل عبر حسابه على تويتر.

وأعرب نواف بن سعد رئيس نادي الهلال عن سعادته بتتويج فريقه اليوم الخميس بلقب الدوري السعودي لكرة القدم هذا الموسم، عقب فوزه 2 / 1 على مضيفه الشباب في المرحلة الرابعة والعشرين للمسابقة.

وقال بن سعد، في تصريحات تلفزيونية ” حققنا اللقب وعيننا على بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين”.

وتابع ” جلبنا مدربا كبيرا هو الأرجنتيني رامون دياز، وعقده لازال لعامين قادمين، ولقب الدوري لن يكون الانجاز الوحيد فقط”.

وارتفع رصيد الهلال، الذي كان بحاجة للحصول على نقطتين فقط للتتويج رسميا باللقب دون النظر لنتائج منافسيه، إلى 60 نقطة، ليعزز موقعه في الصدارة بفارق 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه النصر، الذي يواجه مضيفه الباطن غدا الجمعة في المرحلة ذاتها، وذلك قبل مرحلتين من انتهاء البطولة.

ويسعى الهلال لمواصلة مسيرته أيضا في دوري أبطال آسيا، حيث يتربع حاليا على صدارة المجموعة الرابعة بمرحلة المجموعات للبطولة، التي تضم أندية الريان القطري وبيرسبوليس الإيراني والوحدة الإماراتي، برصيد ثماني نقاط بفارق نقطة واحدة أمام أقرب ملاحقيه الريان، وثلاث نقاط أمام بيرسبوليس، صاحب المركز الثالث، قبل جولتين من نهاية مباريات المجموعة.

وكان الهلال قد تأهل أيضا للدور قبل النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يواجه التعاون في 14 أيار/مايو المقبل.