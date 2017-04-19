ما حقيقة رغبة عمر هوساوي في الرحيل عن نادي النصر السعودي؟

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

‎قال نواف المهدي، وكيل أعمال مدافع المنتخب السعودي ونادي النصر عمر هوساوي: إن الأنباء المتداولة حول نيّة اللاعب شراء المدة المتبقية من عقده الحالي الذي ينتهي منتصف العام المقبل 2018 غير صحيحة بالمرة.

‎وقال المهدي في تصريحاتٍ لصحيفة عين اليوم السعودية: “لا يوجد في لائحة الاحتراف باتحاد القدم أو في عقد عمر هوساوي ما يتيح له شراء المدة المتبقية من العقد، هذا كان موجوداً في لائحة قديمة”.

‎وأضاف: “كل ما يدور إشاعات، وبالنسبة لعقده الحالي فهو ينتهي في منتصف 2018 ، ولو كان هناك أي شيء لخرجنا للإعلام وتحدثنا حول الموضوع”.

‎وحول الأنباء المتداولة التي تؤكد وجود مفاوضات بين إدارتي النصر والأهلي لبيع عقد عمر هوساوي، أجاب: “لم يصلني أو اللاعب أي شيء وكل ما يدور في الإعلام أحاديث عابرة”.

‎وكان اللاعب قد رفض الدخول في أية مفاوضات مع إدارة أصفر الرياض لتجديد العقد، حتى يحصل على كافة مستحقاته المالية السابقة والتي لم تتضح آلية تسليمها إلى الآن.

يذكر أن تقارير صحفية عديدة ربطت مؤخرًا بين عمري هوساوي وناديي الأهلي والهلال السعوديين.