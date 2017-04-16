السعودية.. هل تراجع فيصل بن تركي عن الاستقالة من رئاسة نادي النصر؟

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

‎قالت تقارير إعلامية نقلتها صحيفة “عز” وفقًا لمصادرها الخاصة بأنه لا توجد أي نية لدى أعضاء شرف النصر السعودي للتقدم لرئاسة النادي وذلك بعد أن أبدى الأمير فيصل بن تركي رغبته في الاستقالة نهاية الموسم.

‎وتقدم رئيس النصر بالاستقالة بسبب الديون المتراكمة على النادي والرواتب المتأخرة للاعبين التي تقدر بـ 40 مليون ريال بالإضافة لمقدمات العقود المتأخرة التي لم تسدد ومنها أحمد الفريدي الذي يطالب بـ 8 ملايين ريال بالإضافة لنايف هزازي والذي يطالب بـ 5 ملايين ريال، وكذلك عمر هوساوي الذي يطالب بـ 4 ملايين ريال.

‎كما يطالب نادي فلامنفو البرازيلي من النصر سداد مبالغ تصل إلى 20 مليون ريال مما يعني أن الرئيس القادم يجب أن يوفر ما يقارب مبلغ 80 مليون ريال لتسديد الديون العاجلة للتسجيل في الفترة الصيفية عدا القضايا الخارجية التي ما زالت عالقة في الفيفا وهو ما جعل أعضاء الشرف يتراجعون عن التقدم للرئاسة.

‎وكانت هناك محاولات من بعض محبي النادي لإعادة العضو الداعم مع أي إدارة جديدة ستحل مكان الإدارة الحالية؛ إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل مما صعّب الموقف.

‎وأفادت التقارير أن الأمير فيصل بن تركي في حال عدم تقدم أيًا من أعضاء الشرف وهو الوضع الأقرب سيعلن استمراره كرئيس للنادي واستكمال فترته الرئاسية.