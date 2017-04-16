هل يصبح عمر هوساوي أول الراحلين عن نادي النصر السعودي؟

المصدر: إرم نيوز

أشارت تقارير صحافية سعودية، إلى أن مدافع نادي النصر السعودي، الدولي عمر هوساوي، أبدى رغبته بعدم تجديد عقده مع ناديه الحالي، والذي ينتهي الموسم المقبل، إذ يدخل الفترة الحرة من عقده مطلع السنة الميلادية المقبلة.

وحين علمت الإدارة برغبة اللاعب عن طريق عدد من المقربين طرحت فكرت تسويق المتبقي من عقده على عدد من الأندية الخليجية الراغبة بالظفر بتوقيع أفضل مدافع سعودي، خصوصاً وأنه سيترك النصر حال استمرار الإدارة بسبب عدد من المشاكل المالية، بحسب ما ذكرته صحيفة “النادي”.

وترى الإدارة إمكانية الاستفادة منه مالياً خصوصاً أنه بلغ سن 32 عاما، في ظل تقديم بديله الشاب عبدالله مادو مستويات ملفتة، حيث من المنتظر ان تفتح الإدارة النصراوية حال استمرارها المزاد حول اللاعب للراغبين بشرائه من الأندية الخليجية.

ويعد هوساوي إحدى أهم ركائز الفريق خلال الفترة الماضية، حيث يقدم مستويات ملفتة ومتصاعدة مع ناديه والمنتخب؛ ما جعله أفضل مدافع سعودي في الوقت الراهن، وكان اللاعب من اهم العناصر التي ساهمت مع الفريق في موسمي ( 2014- 2015) بتحقيق لقبي الدوري وكأس ولي العهد.

يشار إلى أن اللاعب كشف للمقربين منه عدم ارتياحه من البقاء في العالمي، إضافة لعدم منحه حقوقه المالية ليبادر بالشكوى لغرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ يطالب اللاعب بمبلغ يصل إلى 4 ملايين ريال.