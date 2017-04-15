عمر السومة يقترب من الانضمام للمنتخب السوري.. تعرّف على التفاصيل

المصدر: إرم نيوز

أكد موفق جمعة، رئيس الاتحاد الرياضي العام (أعلى شخصية رياضية في سوريا) أن المهاجم عمر السومة، سيشارك المنتخب في مواجهة الصين المقبلة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وقال جمعة في تصريحات صحفية اليوم السبت: “عمر السومة سيكون قريبًا من الانضمام للمنتخب، وستكون مباراة الصين أولى مبارياته”.

وفي حال انضم محترف الأهلي السعودي للمنتخب السوري فإن ذلك يعني استحالة تقييده مع المنتخب السعودي بعد أنباء عن سعي الاتحاد لذلك.

وسجل السومة 37 هدفًا في 32 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في جميع البطولات، بينها 22 هدفًا في بطولة الدوري حيث يتصدر ترتيب الهدافين.

وأكد جمعة أن اتحاد كرة القدم يتواصل مع السومة وسيعود قريبًا لصفوف المنتخب وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك لما يشكّله اللاعب من إضافة للمنتخب ولا سيما أنه يتميز بأداء هجومي لافت سيعزز به منتخبنا من فرصه في التأهل إلى النهائيات.