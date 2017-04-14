عمر السومة ثاني أفضل لاعب بالجولة الرابعة لأبطال آسيا

المصدر: الرياض - إرم نيوز

فاز كو سيونغ بيوم لاعب سوون سامسونغ بلو وينجز الكوري الجنوبي بجائزة “لاعب الأسبوع” في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك عقب المباراة التي فاز فيها فريقه على إيسترن من هونغ كونغ 5/0 الأربعاء الماضي في المجموعة السابعة.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا هدفين في المباراة، وصنع هدفًا ليقود فريقه إلى تحقيق فوز كبير.

وحقق كو نسبة تمريرات ناجحة بلغت 96% ليجمع 9.3 نقطة وليحصل على لقب أفضل لاعب لهذا الأسبوع.

في المقابل، جاء في المركز الثاني السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي، والذي سجل هدفي فريقه في المباراة التي تعادل فيها خارج ملعبه مع العين الإماراتي 2/2 في المجموعة الثالثة، بعد أن جمع المهاجم 8.6 نقطة.

ولمس السومة الكرة 38 مرة فقط خلال المباراة، وهي النسبة الأقل بين جميع زملائه، ولكنه سدد 6 مرات على المرمى أثمرت عن تسجيل هدفين.

أما في المركز الثالث فقد حل إيفرتون ريبيرو لاعب نادي الأهلي الإماراتي، والذي ساهم في فوز فريقه على التعاون 3/1 في المجموعة الأولى.

وصنع ريبيرو هدف فريقه الأول لزميله ماخيتي ديوب، قبل أن يسجل الهدف الثاني من ضربة حرة مباشرة متقنة، ومن زاوية صعبة، وفي المجمل صنع 4 فرص لزملائه وجمع 8.5 نقطة.

وحل في المركزين الرابع والخامس برصيد 8.3 نقطة كل من عمر باري لاعب الريان القطري وديان داميانوفيتش لاعب سول الكوري الجنوبي، في حين جاء سادسًا عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال السعودي (8.1 نقطة).