فيصل بن تركي يحدد موعد استقالته من رئاسة نادي النصر السعودي

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

قال رئيس هيئة أعضاء الشرف بنادي النصر السعودي، الأمير مشعل بن سعود، إن الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي الحالي قد أبلغه برغبته في الاستقالة نهاية الموسم الجاري.

ونشر النادي بيانًا قال فيه على لسان الأمير مشعل إنه اجتمع ببن تركي للنقاش حول الأداء الموسم الحالي وأن الرئيس أبلغه برغبته في الاستقالة نهاية الموسم.

وقال الأمير مشعل بأن النادي سيفتح الباب أمام الراغبين في الترشح لرئاسة النادي مشددًا على أن بن تركي أخبره بأنه سيكون داعمًا للرئيس الجديد.

وكان بن تركي تعرض لهجوم جماهيري كبير بسبب فشل النادي الموسم الحالي في الخروج بأي بطولة وخروجه خالي الوفاض.