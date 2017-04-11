فيصل بن تركي يقبل التصالح مع مشجعي النصر السعودي (صور)

المصدر: إرم نيوز

قبل الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السعودي، التصالح مع مجموعة من المشجعين الذي سبق له مقاضاتهم بعدما تعرضوا له بتجاوزات.

وكشف المؤرخ السعودي محمد القدادي عن التصالح عبر حسابه على تويتر، حيث توسط لإنهاء الخصومة التي فشلت أكثر من مرة عبر أطرف أخرى.

وكتب القدادي عبر حسابه على تويتر مرفقا بعض الصور “استقبال الأمير فيصل بن تركي لي وللأخوه الذي أقروا بخطأهم، كان كبيرا كريما يليق بمقامه وإمارته وفضله كان لطيفا، وهو يبين ويوضح وينصح ويعفو ويصفح”.

وتابع “تفضل الأمير فيصل بن تركي، وقبل الشفاعة مني، بالتنازل عن قضايا مرفوعة من محاميه ضد بعض الجماهير، واستقبلنا الليلة في قصره فعفى وجزاه الله خيرًا”.

يذكر أن الأمير فيصل بن تركي يتعرض لحملة هجوم جماهيرية ضخمة خلال هذه المرحلة بسبب نتائج تراجع فريق النصر.