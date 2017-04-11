كيف يدور صدام العين والأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا؟

المصدر: يوسف هجرس – إرم نيوز

يتابع عشاق الكرة العربية الصدام المرتقب بين العين الإماراتي وضيفه الأهلي السعودي ، مساء الثلاثاء ، في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا.

ولن يكون هذا اللقاء وحده محط الصدام السعودي الإماراتي بالبطولة القارية بل يلعب أيضاً الأهلي الإماراتي ضد مضيفه التعاون السعودي في مواجهة قوية بالجولة ذاتها للمجموعة الأولى.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح الصدام السعودي الإماراتي بأبطال آسيا وأم المعارك بين الأهلي والعين..

صراع الصدارة بين العين والأهلي

يبقى صراع الصدارة العنوان الأبرز لمواجهة العين الإماراتي ضد ضيفه الأهلي ، ويحل وصيف النسخة الماضية بالبطولة القارية في المركز الثاني برصيد 5 نقاط خلف فريق جدة المتصدر برصيد 7 نقاط.

ويأمل العين أن يحقق الفوز على ملعبه من أجل الانفراد بصدارة الترتيب قبل الجولتين الأخيرتين وخاصة أن الفريق الإماراتي على أعتاب الخروج خالي الوفاض هذا الموسم بعدما اقترب لقب الدوري المحلي من الجزيرة وودع بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي.

ويضع العين بقيادة مديره الفني زوران آماله على تألق لاعبيه وعنصر الأرض والجمهور في وجود الساحر عمر عبد الرحمن ودياكاتيه وكايو.

في الوقت الذي يتسلح الأهلي بخبرات وتنظيم مدربه السويسري المخضرم كريستيان غروس الذي أكد أن فريقه سيلعب من أجل الفوز وسيتحقق الأمر من خلال إيقاف عموري نجم وسط العين وتنظيم الهجمات السريعة.

وأكد المحلل الكروي المصري أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان الإماراتي لـ”إرم نيوز” أن العين فرصته كبيرة لحصد الفوز لأنه الأكثر خبرة آسيوياً ويلعب على أرضه ووسط جماهيره.

وأضاف “وجود عموري وكايو واسبريلا ودياكاتيه يؤكد قوة العين في مواجهة فرسان جدة الذين يعتمدون على قدرات المهاجم السوري عمر السومة”.

السومة ضد عموري

يبقى الصراع الثنائي الأبرز في لقاء الأهلي والعين المواجهة التي تجمع بين السوري عمر السومة الذي احتفل مؤخراً بتسجيل 100 هدف مع الأهلي السعودي وعمر عبد الرحمن الملقب بـ”عموري” أفضل لاعب في البطولة الآسيوية العام الماضي.

وتتجه أنظار عشاق العين للمسات عموري الساحرة التي تصنع الفارق وتضع المهاجمين في مواجهة المرمى بينما ينتظر محبو الأهلي توهج الهداف السوري عمر السومة الذي يقدم مواسم رائعة.

المواجهة الثانية:

الأهلي والتعاون معركة متكافئة

تبدو مواجهة الأهلي الإماراتي ضد مضيفه التعاون السعودي متكافئة إلى حد كبير بعدما تساوى الفريقان برصيد 4 نقاط.

واستطاع التعاون أن يحصد تعادلاً دون أهداف من أنياب الأهلي في عقر داره في الإمارات وبالتالي كل الحلول واردة في لقاء الإياب.

ويفتقد الأهلي خدمات مهاجمه الغاني جيان أسامواه بجانب المدافع الدولي عبد العزيز صنقور وهو ما يضع أبناء المدرب الروماني أورلايو كوزمين في اختبار صعب كما اعترف مدربهم.

ويدرك البرتغالي جوزيه غوميز المدير الفني للتعاون أن الفوز على الأهلي يقربه بقوة من التأهل للدور التالي بالمنافسات القارية.

ويحشد غوميز كافة أسلحته لمواجهة الأهلي الإماراتي وعلى رأسها ماتشادو المدافع البرتغالي الهداف وسانمارتن وموسى الشمري.

كوزمين ضد غوميز

يبدو الصدام التكتيكي مثيراً بين خبرة المدرب كوزمين الذي قاد الأهلي لوصافة أبطال آسيا عام 2015 وجوميز الذي فشل في تجربته الإماراتية مع الشارقة بداية الموسم.

ويتميز الثنائي بالواقعية الشديدة والقدرة على استغلال الأوراق والعناصر التي تحقق أهدافهما لحصد الفوز.

وأكد طارق مصطفى المدرب السابق لفريق العروبة الإماراتي لـ”إرم نيوز” أن كوزمين مدرب كبير وله تاريخ طويل وخبراته وأسلوبه التكتيكي تجعل فرصه في الفوز بأي لقاء كبيرة.

وأضاف “غوميز مدرب جيد وواقعي ولكنه لم ينجح بالدوري الإماراتي ويسعى للعودة للنجاحات مع التعاون الذي صنع اسمه في مجال التدريب في الخليج”.