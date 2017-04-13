السعودية.. حقيقة تعاطي لاعبي الهلال والنصر المنشطات

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أكد الدكتور صالح قمباز رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات عدم استلام أي عينات إيجابية للاعبي أندية الدوري السعودي لكرة القدم حتى اليوم الخميس.

وأوضح في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية أن انتشار الإشاعات أمر يحدث في كل مكان لكن تنامي مستوى الثقافة الإعلامية وأهمية الرجوع للمصادر الرسمية أمر يسعدنا جدا فاللجنة تعمل بشكل شفاف جدا عبر تطبيق الأنظمة والتدرج بخطوات التنفيذ وهو ما جعل الوكالة الدولية تطلق علينا قائد الرقابة على المنشطات بالمنطقة نظرا للاحترافية التي نقوم عليها والدقة العالية.

وكانت إشاعات متزايدة اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء تفيد بوجود عينتين إيجابيتين للاعبين في ناديي الهلال والنصر .

ويضيف قمباز “نستقبل بشكل مستمر نتائج العينات من المختبرات المعتمدة دوليا ونقوم بالإجراءات المتبعة عندما تكون نتيجة أحد العينات إيجابية والمتمثلة بمراجعة نماذج استمارات العينة عبر تكوين فريق متخصص يعمل لمدة يومين بشكل سري للتأكد من الاجراءات كافة ومعرفة هل المادة الموجودة بالعينة ذاتية الإنتاج من الجسم أو تكونت عبر تناول أدوية محظورة أو خلافه والتأكد من سجل طلبات استخدام الأدوية المرفوع من قبل صاحب العينة إنْ وجد ومطابقة ذلك مع العينة ثم كتابة خطاب رسمي للاتحاد الرياضي المعني لمخاطبة النادي واللاعب ثم طلب رد اللاعب وعقد جلسة استماع واعطائه حقوقه القانونية كافة قبل أن يتم إصدار القرار الرسمي بحقه خلال ٢١ يوما كحد أقصى من استلامه لخطاب التبليغ”.

وأكد “نعمل على أن تكون مواسمنا الرياضية خالية من المنشطات والامور مبشرة بعد أن تنامت ثقافة اللاعبين واهتمامهم الكبير ومعرفتهم بخطورة المنشطات وكل فرقنا المنتشرة بالملاعب من جامعي العينات يعملون بشكل احترافي وسري مع اللاعبين “.