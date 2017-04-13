سعودي يفاجئ لاعب ريال مدريد بهذا السؤال عن عوض خميس (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

فاجأ مشجع سعودي، لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد بسؤال عن عوض خميس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وصاحب الأزمة الشهيرة في الأوساط الرياضية السعودية.

وخلال توقيع فاسكيز للمعجبين فاجأه السعودي”لوكاس تتوقع عوض خميس غرامة ولا يحرمونه من اللعب”.

ولم يفهم فاسكيز الذي يتحدث الإسبانية ما قاله المشجع السعودي، وواصل التوقيع ثم انصرف.

ومن المتوقع أن تصدر لجنة الاحتراف السعودية توصياتها بخصوص قضية عوض خميس خلال أيام”.

وحقق ريال مدريد فوزا هاما على بايرن ميونخ بهدفين لهدف واحد خلال مواجهة الفريقين في ذهاب دور الـ8 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل أسبوع من مباراة الإياب في سانتياغو برنانيو بمدريد.