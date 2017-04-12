السعودية.. نادي الهلال يدعم موقفه في قضية عوض خميس بمستند هام

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تطورات مهمة في قضية عوض خميس لاعب النصر وأزمة توقيعه مع نادي الهلال.

وأحدثت تواريخ الخطابات الرسمية التي قدمتها إدارة الهلال لإدارة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم تغييرات مؤثرة في سير التحقيقات في قضية اللاعب.

وقالت تلك التقارير إن نتائج القضية ربما تظهر غداً الخميس أو الإثنين المقبل كحد أقصى.

وكان خميس قد وقع لصالح الهلال في فبراير الماضي، قبل أن يتراجع بعدها بـ10 أيام ويمدد عقده مع فريق النصر في قضية صدمت الوسط الرياضي، في حين رجّح قانونيون إيقاف اللاعب لمدة تتراوح بين 4 – 6 أشهر.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن النصراويين أخبروا لجنة الاحتراف بتوقيعهم مع عوض خميس على اعتبار أن عقد الهلال بات لاغيًا نظير تجاوزه الحد الأعلى من الرواتب ويبلغ مليونين و400 ألف ريال سنويًا.

وبحسب “عين اليوم” فإن إدارة الأمير نواف بن سعد صدمت الجانب الأصفر حينما لوحت لهم بخطاب سلفة عقارية قيمتها 6 ملايين ريال تم توقيعها من قبل وكيل اللاعب غرم العمري الذي أمضى عليها بعد توقيع لاعب الوسط مع الهلال بأيام قليلة.

وكانت الإدارة النصراوية قد أوضحت للجنة الاستماع في اجتماعها الأخير، أنها وقعت مع اللاعب استناداً إلى خطاب عوض خميس الموجّه إلى نادي الهلال، يطلب فيه صاحب الـ28 عامًا، فسخ العقد المبرم بحجة مخالفته الأنظمة، غير أن الهلاليين واجهوا ذلك في الاجتماع، بتاريخ خطاب رسمي وصل إليهم بعد إعلان النصر التوقيع مع عوض خميس.